Жданов: "Козацкая чайка с гербом Украины привела Чебана к золоту Олимпиады"

Министр молодежи и спорта Украины Игорь Жданов на своей странице в Facebook поздравил чемпиона Олимпиады-2016 Юрия Чебана с высшей наградой на Играх в Рио.

"Да! Юрий Чебан добывает для Украины второе "золото" Олимпийских игр в Рио! Патриотическая козацкая чайка-каное как на крыльях привела нашего спортсмена к великой победе! Козацкому роду - нет перевода! Слава двукратному Олимпийскому чемпиону Юрию Чебану!", - написал Жданов.

Как сообщал УНИАН, сегодня Юрий Чебан стал олимпийским чемпионом в соревновании каноистов-одиночек.

Ранее украинец выигрывал бронзовую медаль Пекина-2008 и золотую на Играх-2012 в Лондоне.