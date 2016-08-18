"Золотой заезд" и награждение украинского каноиста Чебана (фоторепортаж)
16:23, 18 августа 2016Рио-2016
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На Олимпиаде в Рио-де-Жанейра 18 августа во второй раз прозвучал гимн Украины.
REUTERS
В Рио прошла церемония награждения победителей соревнований по гребле на каноэ, в которых победу одержал украинец Юрий Чебан.
Дистанцию в 200 метров на каноэ наш спортсмен преодолел за 39.279 секунды. Этот результат позволил Чебану еще и установить новый олимпийский рекорд.
Таким образом, в активе сборной Украины уже вторая золотая медаль и восьмая в целом.
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