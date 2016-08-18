"Золотой заезд" и награждение украинского каноиста Чебана (фоторепортаж)

В Рио прошла церемония награждения победителей соревнований по гребле на каноэ, в которых победу одержал украинец Юрий Чебан.

Дистанцию в 200 метров на каноэ наш спортсмен преодолел за 39.279 секунды. Этот результат позволил Чебану еще и установить новый олимпийский рекорд.

Таким образом, в активе сборной Украины уже вторая золотая медаль и восьмая в целом.