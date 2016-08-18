Украина поднялась на 21-е место в медальном зачете Олимпиады-2016

Победа украинца Юрия Чебана в финале олимпийских соревнований по гребле на каноэ позволило Украине подняться на 11 строчек в медальном зачете Игр-2016.

Перед финальным заплывом Чебана Украина шла на 33-м месте, а теперь занимает 21-е строчку в таблице, расположившись между Хорватией и КНДР.

В активе Украины две золотая, четырех серебряных и две бронзовые медали.

Первую тройку рейтинга, как и прежде, занимают США, Великобритания и Китай.

Как сообщал УНИАН, 30-летний Чебан выиграл золотую медаль в дисциплине каноистов-одиночек.