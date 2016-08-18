Украина в Рио: календарь 13-го дня Олимпиады
Сегодня можно поболеть за каноиста Юрия Чебана и трех представительниц Украины в вольной борьбе.
Сегодняшний олимпийский день для Украины начнется с финала соревнований по гребле на каноэ, куда не без трудностей пробился олимпийский чемпион Лондона-2012 Юрий Чебан. Результаты одессита в квалификации и в полуфинале, впрочем, не обещают ему завоевание медалей. Однако, возможно, Чебан берег все свои силы именно на финал, где покажет максимум.
Также сегодня большой украинский день в женской вольной борьбе. Точнее, он может быть большим, если украинки будут системно продвигаться по сетке турниров в своих весовых категориях. Речь идет об экс-чемпионке мира Юлии Ткач, Алле Черкассове и Юлии Хавалджи. Среди них наибольшие шансы на завоевание медали у Ткач.
Также следует помнить об Алексее Касьянове, который идет седьмым после первого дня в легкоатлетическом десятиборье и также может попробовать побороться за бронзу.
Гребля, мужчины
Каноэ-одиночка, финал;
Участник: Юрий Чебан;
Начало: 15:23.
Легкая атлетика, мужчины
Десятиборье (бег 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья, бег 1500 м);
Участник: Алексей Касьянов
Начало: 15:53.
Прыжки в воду, женщины
Вышка, 10 м, полуфинал, финал;
Участники: Юлия Прокопчук, Анна Красношлык;
Начало полуфинала: 16:00. Финал: 22:00.
Вольная борьба, женщины
Вес: до 63 кг, квалификация;
Участница: Юлия Ткач;
Начало: 16:00.
Вольная борьба, женщины
Вес: до 53 кг, квалификация;
Участница: Юлия Хавалджи;
Начало: 16:08.
Вольная борьба, женщины
Вес: до 75 кг, квалификация;
Участница: Алла Черкасова;
Начало: 16:08.
Триатлон, мужчины
Участник: Иван Иванов;
Начало: 17:00.
Немедальные соревнования:
Легкая атлетика, женщины
Прыжки в высоту, квалификация;
Участницы: Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Оксана Окунева;
Начало: 16:00.
Художественная гимнастика
Многоборье, квалификация;
Участница: Анна Ризатдинова;
Начало: 16:20.
Синхронное плавание, женщины
Командные соревнования, произвольная программа;
Участник: сборная Украины;
Начало: 17:00.
Легкая атлетика, женщины
Бег 800 м, полуфинал;
Участницы: Наталья Прищепа, Наталья Лупу.
Начало: 03:15.