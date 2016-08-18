Украина в Рио: календарь 13-го дня Олимпиады

Сегодняшний олимпийский день для Украины начнется с финала соревнований по гребле на каноэ, куда не без трудностей пробился олимпийский чемпион Лондона-2012 Юрий Чебан. Результаты одессита в квалификации и в полуфинале, впрочем, не обещают ему завоевание медалей. Однако, возможно, Чебан берег все свои силы именно на финал, где покажет максимум.

Также сегодня большой украинский день в женской вольной борьбе. Точнее, он может быть большим, если украинки будут системно продвигаться по сетке турниров в своих весовых категориях. Речь идет об экс-чемпионке мира Юлии Ткач, Алле Черкассове и Юлии Хавалджи. Среди них наибольшие шансы на завоевание медали у Ткач.

Также следует помнить об Алексее Касьянове, который идет седьмым после первого дня в легкоатлетическом десятиборье и также может попробовать побороться за бронзу.

Гребля, мужчины

Каноэ-одиночка, финал;

Участник: Юрий Чебан;

Начало: 15:23.

Легкая атлетика, мужчины

Десятиборье (бег 110 м с барьерами, метание диска, прыжки с шестом, метание копья, бег 1500 м);

Участник: Алексей Касьянов

Начало: 15:53.

Прыжки в воду, женщины

Вышка, 10 м, полуфинал, финал;

Участники: Юлия Прокопчук, Анна Красношлык;

Начало полуфинала: 16:00. Финал: 22:00.

Вольная борьба, женщины

Вес: до 63 кг, квалификация;

Участница: Юлия Ткач;

Начало: 16:00.

Вольная борьба, женщины

Вес: до 53 кг, квалификация;

Участница: Юлия Хавалджи;

Начало: 16:08.

Вольная борьба, женщины

Вес: до 75 кг, квалификация;

Участница: Алла Черкасова;

Начало: 16:08.

Триатлон, мужчины

Участник: Иван Иванов;

Начало: 17:00.

Немедальные соревнования:

Легкая атлетика, женщины

Прыжки в высоту, квалификация;

Участницы: Юлия Левченко, Ирина Геращенко, Оксана Окунева;

Начало: 16:00.

Художественная гимнастика

Многоборье, квалификация;

Участница: Анна Ризатдинова;

Начало: 16:20.

Синхронное плавание, женщины

Командные соревнования, произвольная программа;

Участник: сборная Украины;

Начало: 17:00.

Легкая атлетика, женщины

Бег 800 м, полуфинал;

Участницы: Наталья Прищепа, Наталья Лупу.

Начало: 03:15.