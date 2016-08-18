Видеоблог Rio2016: приметы бразильцев о деньгах и свисте
Шест и весло спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
На этот раз наш Кирилл решил рассказать о некоторых привычках бразильцев.
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Например, в отличие от нас, у них нет предрассудков по поводу того, где можно или нельзя свистеть - они просто свистят тогда, когда у них хорошее настроение.
А вот насчет денег у них совсем другие "заморочки" – нужно соблюдать одно единственное правило: нельзя класть вещи на пол. Если ты положил вещи на пол, тогда у тебя не будет денег. Это бразильская примета.
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Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.