Видеоблог Rio2016: образцовая поддержка от аргентинских болельщиков
11:23, 18 августа 2016Рио-2016
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Диск и молот спортивной редакции УНИАН Кирилл Стадниченко продолжает рассказывать в своем видеоблоге о ходе Олимпиады в Рио глазами болельщика.
REUTERS
Сборная Аргентины по баскетболу проигрывает команде из США с разницей более 20 баллов – со счетом 70:94, но болельщики сборной Аргентины по всему залу всячески поддерживают своих спортсменов – размахивают флагами, исполняют кричалки и танцуют.
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Вот так настоящие болельщики должны поддерживать свою команду – не смотря на счет на табло.
Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.
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