Видеоблог Rio2016: образцовая поддержка от аргентинских болельщиков

Сборная Аргентины по баскетболу проигрывает команде из США с разницей более 20 баллов – со счетом 70:94, но болельщики сборной Аргентины по всему залу всячески поддерживают своих спортсменов – размахивают флагами, исполняют кричалки и танцуют.

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Вот так настоящие болельщики должны поддерживать свою команду – не смотря на счет на табло.

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