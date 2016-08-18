Президент НОК Украины и лучший прыгун с шестом в истории Бубка примирил двух лучших шестовиков Игр-2016

Рекордсмен мира француз Рено Лавиллени, проигравший золото любимчику бразильской публики Тьяго Браз да Силва, по не слишком понятным причинам был агрессивно освистан во время соревнований и медальной церемонии. Рено был очень расстроен, и похоже, не обошлось без словесного мини-конфликта между ним и счастливым после домашней победы Тьяго, сообщает Xsport.

Примирение между двумя лучшими шестовиками планеты произошло в этот же вечер при помощи Сергея Бубки. Легендарный украинец провел разговор с обоими спортсменами, после чего Тьяго Браз и Рено продемонстрировали полное взаимопонимание.

Сергей Назарович также прокомментировал инцидент и свое участие в нем:

"Не могу четко сказать, что вызвало реакцию публики. В Бразилии болеют страстно... А финал был ярким и очень эмоциональным – видно, эмоции и перехлестнули...После награждения я пообщался с каждым из ребят, а потом с обоими вместе. У меня отличные отношения с обоими – Тьяго тренирует мой первый тренер Виталий Петров, а Рено, как Вы помните, установил свой мировой рекорд на моем турнире «Звезды шеста»... Мы поговорили, я поделился своим опытом – а у меня за 20 лет международной карьеры всякое бывало, и публика разная случалась. Рассказал несколько случаев, посмеялись", - отметил Бубка.

"Я напомнил ребятам, что мы на Олимпийских Играх – это особое, уникальное событие глобального масштаба. Мы несем идеи понимания, дружбы, честного спортивного соревнования. И должны сами этим идеям следовать каждую минуту. Соперничество допустимо только на секторе, а вне его каждый атлет должен быть воплощением Олимпийского ценностей. Да и потом – соперника всегда нужно уважать, ведь чем достойнее и сильнее твой соперник, тем ценнее твоя победа на ним", - добавил лучший прыгун с шестом в мировой истории.

"Да, и еще я сказал, что они должны стимулировать друг друга к новым высотам – 6-20, 6-25 и так далее. Посмеялись, но... в каждой шутке есть доля правды. А вообще я рад, что эмоции утихли, и Рено с Тьяго отлично пообщались и пожали друг другу", - закончил президент НОК Украины.

Рено Лавиллени драматично уступил золото юному бразильцу в финале - Тьяго Браз преодолел 6 м 03 см, улучшив личный рекорд, своей страны и континента