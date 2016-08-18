Президент НОК Украины и лучший прыгун с шестом в истории Бубка примирил двух лучших шестовиков Игр-2016
Инцидент между французом Лавиллени и бразильцем Тьяго завершился тем, что спортсмены пожали друг другу руки.
Рекордсмен мира француз Рено Лавиллени, проигравший золото любимчику бразильской публики Тьяго Браз да Силва, по не слишком понятным причинам был агрессивно освистан во время соревнований и медальной церемонии. Рено был очень расстроен, и похоже, не обошлось без словесного мини-конфликта между ним и счастливым после домашней победы Тьяго, сообщает Xsport.
Примирение между двумя лучшими шестовиками планеты произошло в этот же вечер при помощи Сергея Бубки. Легендарный украинец провел разговор с обоими спортсменами, после чего Тьяго Браз и Рено продемонстрировали полное взаимопонимание.
Сергей Назарович также прокомментировал инцидент и свое участие в нем:
"Не могу четко сказать, что вызвало реакцию публики. В Бразилии болеют страстно... А финал был ярким и очень эмоциональным – видно, эмоции и перехлестнули...После награждения я пообщался с каждым из ребят, а потом с обоими вместе. У меня отличные отношения с обоими – Тьяго тренирует мой первый тренер Виталий Петров, а Рено, как Вы помните, установил свой мировой рекорд на моем турнире «Звезды шеста»... Мы поговорили, я поделился своим опытом – а у меня за 20 лет международной карьеры всякое бывало, и публика разная случалась. Рассказал несколько случаев, посмеялись", - отметил Бубка.
"Я напомнил ребятам, что мы на Олимпийских Играх – это особое, уникальное событие глобального масштаба. Мы несем идеи понимания, дружбы, честного спортивного соревнования. И должны сами этим идеям следовать каждую минуту. Соперничество допустимо только на секторе, а вне его каждый атлет должен быть воплощением Олимпийского ценностей. Да и потом – соперника всегда нужно уважать, ведь чем достойнее и сильнее твой соперник, тем ценнее твоя победа на ним", - добавил лучший прыгун с шестом в мировой истории.
"Да, и еще я сказал, что они должны стимулировать друг друга к новым высотам – 6-20, 6-25 и так далее. Посмеялись, но... в каждой шутке есть доля правды. А вообще я рад, что эмоции утихли, и Рено с Тьяго отлично пообщались и пожали друг другу", - закончил президент НОК Украины.
Рено Лавиллени драматично уступил золото юному бразильцу в финале - Тьяго Браз преодолел 6 м 03 см, улучшив личный рекорд, своей страны и континента