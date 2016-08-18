Рио-2016. Сборная Украины занимает 33-е место в медальном зачете Игр
У команды по-прежнему на счету 7 наград.
В Рио-де-Жанейро завершился 12-й соревновательный день Олимпийских игр, где сборная Украины не завоевала ни одной награды и осталась на 33-м месте медального зачета, сообщается на официальном сайте Игр.
На счету нашей команды по-прежнему семь медалей - 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.
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Лидером медального зачета, как и ранее является команда США, на счету которой уже 93 медали (30-32-31).
Далее идут команды Великобритании (19-19-12, 50), Китая (19-15-20, 54), России (12-14-15, 41), Германии (12-8-9, 29) и Японии (10-5-8, 33).
Остальные команды завоевали не более 8 золотых медалей.
Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро продлятся еще 4 дня, до 21 августа.