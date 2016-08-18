Рио-2016. В полуфиналах баскетбольного турнира сойдутся Сербия - Австралия и Испания - США

В Рио-де-Жанейро сегодня состоялись матчи 1/4 финала мужского баскетбольного турнира, в которых победы одержали команды Австралии, Испании, США и Сербии, сообщает корреспондент УНИАН.

В первой игре дня команда Австралии разгромила сборную Литвы со счетом 90:64. Представители Зеленого континента имели преимущества но протяжении всего матча. В первой четверти они оформили себе перевес в 9 очков (26:17), затем увеличили его в два раза - до 18 (48:30 после первой половины игры). А после большого перерыва, в третьей четверти и вовсе довели свой перевс до "+27" (70:43). И только после этого позволили сопернику играть с собой на равных и даже дать литовцам сократить отставание на одно очко, до итоговых "-26".

Во втором матче ожидалась интрига и более-менее равное противостояние в игре Испания - Франция, но По Газоль с партнерами буквально разгромили лидера французов Тони Паркера и его команду - 92:67.

В третьем матче дня весьма блекло выглядевшая на групповом турнире сборная США наконец преобразилась и разгромила довольно сильную команду Аргентины во главе с Ману Жинобили - 105:78.

И только в заключительном матче была упорнейшая борьба географических соседей и заклятых соперников Сербии и Хорватии. На сей раз удача повернулась лицом к сербам, выигравшим с минимальным реимуществом - 86:83.

Полуфинальные матчи олимпийского баскеетбольного турнира среди мужских команд состоятся в пятницу, 19 августа.