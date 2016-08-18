Рио-2016. Легкоатлет Косинский вышел в финал турнира по метанию копья

В Рио-де-Жанейро завершились квалификационные соревнования по легкой атлетике в секторе для метания копья, по итогам которых в финал вышел украинец Дмитрий Косинский, сообщает корреспондент УНИАН.

Наш спорстмен показал в квалификации 8-й результат.

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В своей лучшей попытке Косинский метнул снаряд на 83 метра 23 сантиметра. Победителю квалификационных соревнований Кешорну Уолкотту из Тринидада и Тобаго (результат - 88,68) он уступил более 5 метров.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в финале соревнований в прыжках в длину у женщин украинка Марина Бех не смогла выполнить ни одной удачной попытки и завершила турнир безрезультатно.