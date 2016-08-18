Рио-2016. Украинка Бех не смогла выполнить ни одной удачной попытки в финале в прыжках в длину
04:42, 18 августа 2016Рио-2016
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Наша спортсменка совершила три заступа.
Бех не сумела показать результат в финале олимпийского турнира / xsport.ua
В Рио-де-Жанейро завершился финал соревнований по прыжкам в длину в легкой атлетике, где украинка Марина Бех не сумела совершить ни одной удачной попытки и получить какой-либо результат, сообщает корреспондент УНИАН.
У нашей спортсменки были зафиксированы три заступа при выполнении попыток.
Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала Тианна Бартолетта из США с результатом 7 метров 17 сантиметров. Призерами стали ее соотечественница Бритни Риис (7,15) и Ивана Спанович из Сербии (7,08).
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