Рио-2016. Украинка Бех не смогла выполнить ни одной удачной попытки в финале в прыжках в длину

В Рио-де-Жанейро завершился финал соревнований по прыжкам в длину в легкой атлетике, где украинка Марина Бех не сумела совершить ни одной удачной попытки и получить какой-либо результат, сообщает корреспондент УНИАН.

У нашей спортсменки были зафиксированы три заступа при выполнении попыток.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала Тианна Бартолетта из США с результатом 7 метров 17 сантиметров. Призерами стали ее соотечественница Бритни Риис (7,15) и Ивана Спанович из Сербии (7,08).