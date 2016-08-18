Рио-2016. Две украинки вышли в полуфинал соревнований по прыжкам в воду

Украинки Юлия Прокопчук и Анна Красношлык вышли в полуфинал олимпийских соревнований по прыжкам в воду с 10-метровой вышки.

В квалификации Прокопчук по итогам пяти попыток набрала 300,80 балла, заняв 14-е место. Красношлык получила от судей 297,95 балла, что соответствует 15-й позиции. Всего в полуфинал пробилось 18 спортсменок.

Лучшей в квалификации стала китаянка Сы Яцзе, получившая 397,45 балла.

Полуфинал и финал соревнований состоятся завтра, 18 августа - в 16:00 и 22:00 по киевскому времени, соответственно.

Как сообщал УНИАН, Илья Кваша занял шестое место в финале по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.