Рио-2016. Каноист Чебан прошел в финал соревнований после пересмотра правил

Украинец Юрий Чебан, который сегодня на олимпийских соревнованиях по гребле на каноэ не попал в Финал А, после пересмотра правил был допущен к решающему этапу состязаний.

Изначально в финал А были выведены каноисты, которые заняли первые два места в трех полуфинальных заплывах, а также два спортсмена с лучшим временем, не попавших в Топ-2.

Чебан финишировал в своем заплыве третьим, а в соперничестве каноистов, не попавших в свою Топ-2, он уступил по времени китайцу Кьянгу Ли и чеху Мартину Фуксе. В результате этого, украинец квалифицировался в Финал В.

Однако после пересмотра правил Чебан заменил Мартина Фуксу в Финале А, поскольку чех, несмотря на лучшее время, чем у украинца, преодолел дистанцию в своем заплыве четвертым. При этом, по регламенту соревнований, седьмое и восьмое место в финале могли получить лишь каноисты, занявшие третьи позиции в своих полуфинальных заплывах.

Напомним, 30-летний Юрий Чебан третий раз принимает участие в Олимпиаде. Он является бронзовым призером Пекина-2008 и Лондона-2012.

Финал А соревнований по гребле на каноэ состоится завтра, 18 августа, и начнется в 15:08 по киевскому времени.