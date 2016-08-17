Рио-2016. Немецкий гимнаст хочет выкупить олимпийский турник, предназначенный для Украины

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Фабиан Хамбюхен решил забрать спортивный снаряд, на котором выиграл золотую медаль Игр-2016, пишет ТСН.

Немец победил в упражнениях на перекладине с результатом 15,766 балла.

"После обязательного интервью в микст-зоне я вернулся в зал с моим канадским другом, чтобы сфотографироваться на турнике. Тогда мне в голову и пришла мысль выкупить эту вещь. Я подумал, что буду дураком, если просто оставлю его здесь стоять", - заявил Хамбюхен.

Гимнаст уже успел связаться с представителями немецкой компании Spieth, которая изготовила турник. Там его заверили, что с приобретением спортивного снаряда проблем возникнуть не должно. По его подсчетам, выкуп и доставка турника из Бразилии в Германию обойдется ему в 5 000 евро.

Фабиан планирует установить снаряд на почетном постаменте в тренировочном центре города Вецлар, где он готовился к Играм.

Напомним, ранее сообщалось, что все гимнастическое оборудование Олимпиады-2016 должно быть передано в Украину на бесплатной основе.