Рио-2016. Теббель стал единственным представителем Украины в финале по конкуру

Представитель Украины на Олимпиаде-2016 Рене Теббель вышел в финал олимпийских соревнований по конкуру в конном спорте.

В итоговой квалификационной таблице немецкий спортсмен, выступающий за Украину с января 2015 года, занял с конем по имени Циппер шестое место.

Вместе с тем, другие представители Украины Ульрих Кирхофф, Кассио Риветти и Ференц Шентирмаи не смогли пробиться в решающую стадию соревнований.