Рио-2016. Теббель стал единственным представителем Украины в финале по конкуру
18:42, 17 августа 2016Рио-2016
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Немецкий спортсмен с украинским гражданством завершил квалификацию в конном спорте на шестом месте.
Reuters
Представитель Украины на Олимпиаде-2016 Рене Теббель вышел в финал олимпийских соревнований по конкуру в конном спорте.
В итоговой квалификационной таблице немецкий спортсмен, выступающий за Украину с января 2015 года, занял с конем по имени Циппер шестое место.
Вместе с тем, другие представители Украины Ульрих Кирхофф, Кассио Риветти и Ференц Шентирмаи не смогли пробиться в решающую стадию соревнований.
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