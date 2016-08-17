Рио-2016. Украинки Прищепа и Лупу вышли в полуфинал на дистанции в 800 метров

Украинские легкоатлетки Елена Прищепа и Наталья Лупу вышли в полуфинал олимпийских соревнований по бегу на 800 м.

В этот этап выходили по две быстрейшие спортсменки из каждого квалификационного забега, а также еще восемь участниц этих соревнований, которые остались за пределами первых двоек, но показали лучшее время среди остальных бегунов.

Наталья Лупу в своем забеге пришла к финишу второй, показав время 1:59.91.

Результат Елены Прищепы лучше - 1:59.80, - но она финишировала третьей и вышла в полуфинал как участница с лучшим результатом за пределами первых двоек.

Третья украинка Ольга Ляхова прошла положенную дистанцию за 2:03.02, став в своем забеге седьмой.

В общей классификации участниц соревнований Прищепа заняла 11-е место, Лупу - 14-е место, а Ляхова - 49-е.