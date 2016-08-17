Рио-2016. Гергель выбыла из соревнований по вольной борьбе

Украинка Оксана Гергель не смогла выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 58 кг.

В схватке 1/8 финала она уступила по очкам азербайджанке Юлие Раткевич - 5:7.

Как сообщал УНИАН, ранее выступления на Играх-2016 завершила другая сегодняшняя представительница Украины в вольной борьбе - Алина Стадник-Махиня.

Напомним, Оксана Гергель является чемпионкой мира 2015 года.