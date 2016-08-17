Рио-2016. Гергель выбыла из соревнований по вольной борьбе
17:31, 17 августа 2016Рио-2016
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Поединок 1/8 финала стал единственным для украинки на Олимпиаде.
Гергель покидает Олимпиаду / ukrwrestling.com
Украинка Оксана Гергель не смогла выйти в четвертьфинал олимпийских соревнований по вольной борьбе в весовой категории до 58 кг.
В схватке 1/8 финала она уступила по очкам азербайджанке Юлие Раткевич - 5:7.
Как сообщал УНИАН, ранее выступления на Играх-2016 завершила другая сегодняшняя представительница Украины в вольной борьбе - Алина Стадник-Махиня.
Напомним, Оксана Гергель является чемпионкой мира 2015 года.
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