Рио-2016. Олимпийский чемпион Чебан вышел из борьбы за медаль Игр в Рио

Олимпийский чемпион Лондона-2012 Юрий Чебан вышел из борьбы за медаль Игр-2016 в соревновании гребцов на каноэ.

В полуфинале 30-летний украинец улучшил свой квалификационный результат, но этого не хватило, чтобы попасть в восьмерку участников Финала А. Чебан преодолел дистанцию в 200 метров за 40.590 и занял третье место в своем заплыве.

Вместе с тем, в финал А вышли гребцы, которые финишировали в первой двойке в своих заплывах, а также два спортсмена с лучшим временем, не попавших в эти двойки.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ общей класификации полуфинала Чебан занял восьмое место, но в соперничестве лучших "третьих" уступил место в финале А китайцу Кьянгу Ли и чеху Мартину Фуксе.

Далее Юрий Чебан примет участие в Финале Б, где гребцы посоревнуются за 9-16 место.

Также отметим, что в Финал А прошли россиянин Андрей Крайтор и азербайджанец Валентин Демьяненко, которые родились в Украине и ранее выступали за свою родную страну.