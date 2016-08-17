Рио-2016. Украинка Повх прошла в полуфинал на соревнованиях байдарочниц

Украинка Мария Повх завершила на третьем месте квалификационный заплыв на олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках.

27-летняя лучанка преодолела дистанцию в 200 метров за 1:54.247. В общей классификации участников заплывов она заняла десятое место.

Далее Повх примет участие в полуфинале соревнований, который начнется сегодня в 17:17.

Как ранее сообщал УНИАН, украинский каноист Юрий Чебан также пробился в полуфинал состязаний.