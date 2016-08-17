Рио-2016. Украинка Повх прошла в полуфинал на соревнованиях байдарочниц
16:46, 17 августа 2016Рио-2016
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Мария Повх финишировала третьей в своем квалификационном заплыве.
Reuters
Украинка Мария Повх завершила на третьем месте квалификационный заплыв на олимпийских соревнованиях по гребле на байдарках.
27-летняя лучанка преодолела дистанцию в 200 метров за 1:54.247. В общей классификации участников заплывов она заняла десятое место.
Далее Повх примет участие в полуфинале соревнований, который начнется сегодня в 17:17.
Как ранее сообщал УНИАН, украинский каноист Юрий Чебан также пробился в полуфинал состязаний.
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