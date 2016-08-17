Рио-2016. Стадник-Махиня вылетела с турнира по борьбе после первой схватки

Украинка Алина Стадник-Махиня не смогла выйти в 1/8 финала олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 69 кг.

В квалификации она уступила по очкам представительнице Японии Саре Дошо - 2:11.

Еще одна украинка Оксана Гергель, выступающая в весе до 58 кг, сегодня начнет свое участие в Олимпиаде с поединка 1/8 финала, где встретится с азербайджанкой Юлией Раткевич.

Напомним, Алина Стадник-Махиня является чемпионкой мира 2013 года, а также золотой призеркой Европейских игр в Баку 2015 года.