Рио-2016. Стадник-Махиня вылетела с турнира по борьбе после первой схватки
16:37, 17 августа 2016Рио-2016
417
Украинка завершила выступление на квалификационной стадии.
НОК Украины
Украинка Алина Стадник-Махиня не смогла выйти в 1/8 финала олимпийских соревнований по вольной борьбе среди спортсменов весовой категории до 69 кг.
В квалификации она уступила по очкам представительнице Японии Саре Дошо - 2:11.
Еще одна украинка Оксана Гергель, выступающая в весе до 58 кг, сегодня начнет свое участие в Олимпиаде с поединка 1/8 финала, где встретится с азербайджанкой Юлией Раткевич.
Напомним, Алина Стадник-Махиня является чемпионкой мира 2013 года, а также золотой призеркой Европейских игр в Баку 2015 года.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter