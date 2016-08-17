Видеоблог Rio2016: что помешало украинской олимпийской сборной повторить прошлые успехи

Наш Кирилл решил сравнить выступление нашей олимпийской сборной в Рио в 2016 году с выступлениями на прошлых Олимпиадах. Так, успех нашей сборной на Олимпиаде в 2012 году давал определенный оптимизм и в этом году.

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Ранее Украина стабильно привозила с Олимпийских игр 5-6 золотых медалей, около 20 медалей всего, стабильно попадала в топ-20 мирового спорта. Кроме того, в последние 2-3 года наши спортсмены неплохо проявляли себя на мировом уровне.

Сейчас же на счету нашей сборной всего 6 медалей, и большинство наших фаворитов уже завершили выступления.

Впереди еще могут быть медали в синхронном плавании и художественной гимнастике, но эти виды спорта обычно отличаются достаточно субъективным судейством, а потому исход может быть любым.

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Наш Кирилл при этом констатирует, что отчасти в таких результатах нашей сборной в Рио виновата ситуация в стране – очевидно, вкладывать деньги в развитие спорта нынче не в приоритете.

Так, например, по словам украинского фехтовальщика Дмитрия Карюченко, в Украине нет ни одного специализированного фехтовального зала, где бы наши олимпийцы могли готовиться к соревнованиям. Также он указал на низкие зарплаты тренеров по фехтованию – всего 3 тысячи гривень.

В борьбе же другая проблема, там достаточно залов для тренировок, однако серебряный призер Олимпиады-2016 Жан Беленюк раскрыл ситуацию с низкими стипендиями для спортсменов мирового уровня, что ставит их в ситуацию, когда от спортивных результатов приходится отвлекаться на вопросы о том, как заработать себе на жизнь.

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У спортивных гимнастов же нет достаточного количество снарядов для тренировок. Наши гимнасты получили новое тренировочное оборудование всего за 2 месяца до Олимпиады в Рио.

Кирилл также констатировал, что в Украине долгое время поверхностно относились к развитию спорта, не особо реагирую на замечания наших спортсменов, сегодня же Украина пожинает плоды этих многолетних упущений.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.