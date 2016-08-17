Первое золото Украины в Рио: министр спорта объявил сумму премии, которую получит гимнаст Верняев

Министр молодежи и спорта Игорь Игорь Жданов объявил сумму, которую должен получить украинский гимнаст Олег Верняев, который завоевал для страны первую золотую медаль.

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Жданов также надеется. что такие вознаграждения придется выплачивать еще не один раз.

Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро украинец Олег Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях.