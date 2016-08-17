Рио-2016. Украина поднялась на 33-е место в медальном зачете Олимпиады

В Рио-де-Жанейро завершился 11 соревновательный день Олимпийских игр-2016, где сборная Украины завоевала первую золотую медаль и сумела подняться на 33-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт соревнований.

На счету нашей команды теперь семь наград - 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.

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Лидером по-прежнему является сборная США, на счету которой уже по 28 золотых, серебряных и бронзовых наград - 84 медали. Следом идут команды Великобритании (19-19-12, 50), Китая (17-15-19, 51), России (12-12-14, 38) и Германии (11-8-7, 26).

У остальных сборных не более 8 золотых наград.