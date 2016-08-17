Призер Олимпиады Бондаренко: "Победить помешала сильная простуда"

Украинский прыгун в высоту Богдан Бондаренко рассказал о своем выступлении на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро отметив, что подошел к финалу далеко не в лучшей своей форме, сообщает корреспондент УНИАН.

"К сожалению, лучше выступить я не мог по вполне объективным причинам - простуде, которую я подхватил уже находясь здесь, в Бразилии", - начал Бондаренко.

"Еще несколько дней назад я был в отличной форме, лучшей в своей жизни. Но, когда мы прилетели сюда и начали тренироваться, я не смог перенести сильный ветер и слег с большой температурой. Честно говоря, еще пару дней назад собирался все бросить и уехать домой. "На жилах" вытерпел квалификацию. Сегодня также прыгла редко, так как экономил попытки. Старался пропускать высоты. Когад ехал сегодня в автобусе на соревнования померял температуру - на градуснике было 37,2", - поделился своими проблемами Бондаренко.

"Очень жаль терять золотую медаль, но это жизнь, ничего не поделаешь", - подвел итог своего выступления украинский спортсмен.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня Бондаренко выиграл бронзовую медаль в соревнованиях прыгунов в высоту.