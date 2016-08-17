Рио-2016. Украинка Бех вышла в финал турнира по прыжкам в длину

В Рио-де-Жанейро завершились квалификационные соревнования в прыжках в длину у женщин в рамках олимпийского турнира по легкой атлетике, где украинка Марина Бех вышла в финал с 10-м результатом, сообщает корреспондент УНИАН.

Наша спортсменка в лучшей своей попытке прыгнула на 6 метров 55 сантиметров.

Две другие украинки в финал соревнований попасть не смогли.

Анна Корнута с результатом 6,37 метра заняла 19-е место. В свою очередь, Анна Лунева показала результат 6,15 метра и оказалась на итоговом 31-м месте.

Как сообщал УНИАН, ранее украинки не смогли пробиться в финал соревнований по легкой атлетике в метании копья и забеге на 200 метров.