Рио-2016. Две украинские легкоатлетки не сумели пробиться в финал в метании копья
04:53, 17 августа 2016Рио-2016
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Анна Гацко-Федусова и Екатерина Дерун заняли место в конце 20-ки лучших.
Гацко-Федусова заняла 19-е место в квалификации Олимпиады / sportarena.com
В Рио-де-Жанейро завершились квалификационные соревнования в метании копья олимпийского турнира по легкой атлетике, где ни одна из украинок не сумела попасть в финал, сообщает корреспондент УНИАН.
Екатерина Дерун в своей лучшей попытке метнула снаряд на 60,02 метра и заняла 17-е место.
В свою очередь, Анна Гацко-Федусова показала результат 58,90 и завершила соревнования на 19-м месте.
От результата квалифицировавшийся в финал на последнем 12-м месте Кэтрин Митчел из Австралии Дерун отделили чуть более полутора метров - 1,51.
Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в финал соревнований в беге на 200 метров не сумела попасть Наталья Погребняк.
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