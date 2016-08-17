Рио-2016. Две украинские легкоатлетки не сумели пробиться в финал в метании копья

В Рио-де-Жанейро завершились квалификационные соревнования в метании копья олимпийского турнира по легкой атлетике, где ни одна из украинок не сумела попасть в финал, сообщает корреспондент УНИАН.

Екатерина Дерун в своей лучшей попытке метнула снаряд на 60,02 метра и заняла 17-е место.

В свою очередь, Анна Гацко-Федусова показала результат 58,90 и завершила соревнования на 19-м месте.

От результата квалифицировавшийся в финал на последнем 12-м месте Кэтрин Митчел из Австралии Дерун отделили чуть более полутора метров - 1,51.

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня в финал соревнований в беге на 200 метров не сумела попасть Наталья Погребняк.