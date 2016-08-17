Рио-2016. Легкоатлетка Погребняк не сумела попасть в финальный забег на дистанции 200 метров
04:39, 17 августа 2016Рио-2016
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Наша спортсменка показала итоговый 15-й результат.
Погребняк не сумела выйти в финал Олимпиады / sq.com.ua
В Рио-де-Жанейро завершились полуфинальные забеги на дистанции 200 метров, по итогам которых украинка Наталья Погребняк заняла 15-е место и не сумела пробиться в финал, сообщает корреспондент УНИАН.
Наша спортсменка преодолела дистанцию за 22,81 секунды.
Она финишировала на 5-м месте в своем забеге, а по итогам всех трех полуфиналов оказалась 15-й.
Спортсменке из Великобритании Дине Ашер-Смит, замкнувшей 8-му сильнейших, украинка проиграла 0,32 секунды.
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