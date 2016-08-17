Рио-2016. Легкоатлетка Погребняк не сумела попасть в финальный забег на дистанции 200 метров

В Рио-де-Жанейро завершились полуфинальные забеги на дистанции 200 метров, по итогам которых украинка Наталья Погребняк заняла 15-е место и не сумела пробиться в финал, сообщает корреспондент УНИАН.

Наша спортсменка преодолела дистанцию за 22,81 секунды.

Она финишировала на 5-м месте в своем забеге, а по итогам всех трех полуфиналов оказалась 15-й.

Спортсменке из Великобритании Дине Ашер-Смит, замкнувшей 8-му сильнейших, украинка проиграла 0,32 секунды.