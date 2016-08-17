Рио-2016. Легкоатлет Бондаренко завоевал бронзовую медаль в прыжках в высоту

В Рио-де-Жанейро завершились соревнования по прыжкам в высоту в рамках олимпийского турнира по легкой атлетике, где бронзовую медаль завоевал украинец Богдан Бондаренко, сообщает корреспондент УНИАН.

В лучшей попытке наш спортсмен преодолел планку на высоте 2 метра 33 сантиметра. Затем он пропустил попытки на высоте 2,36, не использовал две попытки на 2,38, а в третьей попытке не смог преодолеть планку на высоте 2,40 метра.

Еще один украинец Андрей Проценко занял 4-е место с тем же результатом 2,33, но проиграл Бондаренко по попыткам.

Чемпионом Олимпийских игр в этом виде программы стал канадец Дерек Друэн (2,38), серебряным призером - Мутаз Баршим из Катара (2,36).

Таким образом, по итогам 11 дней соревнований на счету сборной Украины уже семь наград - 1 золото, 4 серебра и 2 бронзы.