Рио-2016. Ни одна украинская легкоатлетка не смогла пробиться в финал на дистанции 400 метров с барьерами

В Рио-де-Жанейро завершились полуфинальные забеги на дистанции 400 метров с барьерами у женщин в олимпийском турнире по легкой атлетике, где ни одна из украинок не сумела пробиться в финал, сообщает корреспондент УНИАН.

Лучшей из украинок стала Анна Титимец, преодолевшая дистанцию за 55,27 секунды. В своем забеге она финишировала 4-й, а по сумме всех полуфиналов заняла обиднейшее 9-е место при 8-ми участницах финала.

Еще две украинки заняли в своих забегах последние 8-е места. Елена Колесниченко показала результат 56,77 секунды (общее 20-е место), а Виктория Ткачук - 56,87 (22).

Как сообщал УНИАН, накануне все три украинки преодолели квалификационный барьер и вышлив полуфинал соревнований.