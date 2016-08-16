Первое "золото" Украины в Рио: как награждали Верняева (видео)
23:11, 16 августа 2016Рио-2016
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НОК Украины показал фрагмент церемонии награждения победителей в соревнованиях на брусьях на Олимпиаде в Рио.
REUTERS
Видео опубликовано на странице НОК Украины в Facebook.
"Гордись, Украина, своим спортивным героем! Гимн Украины звучит на весь мир! Браво, Олимпийский чемпион Олег Верняев", - говорится в поздравлении НОК.
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Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро украинец Олег Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях.
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