Первое "золото" Украины в Рио: как награждали Верняева (видео)

Видео опубликовано на странице НОК Украины в Facebook.

"Гордись, Украина, своим спортивным героем! Гимн Украины звучит на весь мир! Браво, Олимпийский чемпион Олег Верняев", - говорится в поздравлении НОК.

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Как сообщал УНИАН, на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро украинец Олег Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях.