Гимнастическое оборудование Олимпиады-2016 будет передано Украине

Гимнастическое оборудование, которое используется на Олимпиаде-2016 в Рио-де-Жанейро, будет передано в Украину на бесплатной основе. Об этом сообщает официальный сайт Национального олимпийского комитета (НОК) Украины.

Отмечается, что о передачи спортивных снарядов в Украину договорился глава НОК Украины Сергей Бубка. Оборудование будет передано "для развития и приумножения славных традиций отечественной спортивной гимнастики".

Напомним, на Олимпиаде-2016 украинский гимнаст Олег Верняев выиграл две медали - серебряную в многоборье и золотую в упражнении на брусьях.

Сегодня прошел последний день соревнований по спортивной гимнастике на Играх в Рио-де-Жанейро.