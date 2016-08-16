Рио-2016. Верняев не смог взять третью медаль Олимпиады в соревнованиях на перекладине

Украинский гимнаст Олег Верняев занял восьмое место в упражнении на перекладине во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

22-летний спортсмен допустил одну грубую ошибку во время демонстрации упражнения, а также неудачно приземлился. В результате, судьи поставили ему 13,366 балла.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяЗолотую медаль выиграл немец Фабиан Хамбюхен, получивший 15,766 балла. Серебро выиграл американец Данелл Лейва, бронзу взял британец Найл Уилсон.

Как сообщал УНИАН, сегодня Олег Верняев стал олимпийским чемпионом, став лучшим в упражнении на брусьях. Ранее он стал серебрянным призером Игр в индивидуальном многоборье.