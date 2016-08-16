Рио-2016. Украинские синхронистки проиграли японкам борьбу за бронзу
21:20, 16 августа 2016Рио-2016
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Выступление Анны Волошиной и Лолиты Ананасова судьи оценили лишь на четвертое место.
Reuters
Украинский дуэт в составе Анны Волошиной и Лолиты Ананасовой занял четвертое место в финале олимпийских соревнований по синхронному плаванию.
Произвольную программу украинок, выступавшими 11-ми среди всех участниц, судьи оценили в 187.1358 очка. Японки продемонстрировали свое выступление раньше и получили в сумме 188.0547.
Золото в этой дисципине завоевали россиянки Наталья Ищенко и Светлана Ромашина.
Напомним, после двух дней квалификации украинские синхронистки заняли третье место среди всех дуэтов-участников соревнований.
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