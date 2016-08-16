Украина поднялась на 18 мест в медальном зачете Олимпиады-2016
20:52, 16 августа 2016Рио-2016
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Золото Олега Верняева позволило Украине войти в список 50 стран, которые уже имели в своем активе медаль высшей пробы Игр в Рио-де-Жанейро.
Reuters
Победа украинца Олега Верняева в олимпийском соревновании по спортивной гимнастике позволило Украине подняться на 18 строчек в медальном зачете Игр-2016.
Перед выступлением Верняева Украина шла на 50-м месте, а теперь вместе со Швецией делит 32-ю строчку в таблице.
Читайте такжеГимнаст Верняев принес Украине первое золото Олимпиады-2016В активе Украины одна золотая, четырех серебряных и одна бронзовая медаль.
Ранее золотые медали Олимпиады завоевали 49 стран. Таким образом, Украина стала 50-й страной, чей гимн прозвучал на церемонии награждения Игр-2016.
Как сообщал УНИАН, 22-летний Верняев выиграл золотую медаль в упражнении на брусьях.
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