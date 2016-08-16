Украина поднялась на 18 мест в медальном зачете Олимпиады-2016

Победа украинца Олега Верняева в олимпийском соревновании по спортивной гимнастике позволило Украине подняться на 18 строчек в медальном зачете Игр-2016.

Перед выступлением Верняева Украина шла на 50-м месте, а теперь вместе со Швецией делит 32-ю строчку в таблице.

Читайте такжеГимнаст Верняев принес Украине первое золото Олимпиады-2016В активе Украины одна золотая, четырех серебряных и одна бронзовая медаль.

Ранее золотые медали Олимпиады завоевали 49 стран. Таким образом, Украина стала 50-й страной, чей гимн прозвучал на церемонии награждения Игр-2016.

Как сообщал УНИАН, 22-летний Верняев выиграл золотую медаль в упражнении на брусьях.