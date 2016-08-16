Гимнаст Верняев принес Украине первое золото Олимпиады-2016 (фотогалерея)

Украинец Олег Верняев завоевал золотую медаль в финале гимнастических соревнований на брусьях во время Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро.

22-летний украинский спортсмен выступал шестым среди восьми участников состязаний и получил от судей 16,041 балла, которые позволили ему обогнать всех соперников. Кубинец Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяМанрик Лардуэт и японец Рехэй Като не сумели обойти украинца.

Серебро в данной дисциплине завоевал американец Данелл Лэйва, бронзу выиграл россиянин Давид Белявский.

Как сообщал УНИАН, ранее Верняев завоевал серебряную медаль Игр-2016 в индивидуальном многоборье.