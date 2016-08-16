Рио-2016. В полуфинальных забегах на 200 метров украинских атлетов не будет

Украинские легкоатлеты Сергей Смелик и Игорь Бодров не смогли квалифицироваться в полуфинал олимпийских соревнований по бегу на 200 метров.

В квалификации Смелик финишировал четвертым в своем забеге, пройдя дистанцию за 20,66 секунды. Результат Бодрова - седьмое место в забеге и 20,86 секунды.

В общей классификации они заняли, соответственно, 52-е и 64-е место среди 76 стартовавших атлетов.

Как сообщал УНИАН, ранее украинка Наталья Погребняк вышла в полуфинал аналогичных соревнований среди женщин. Ее забег начнется сегодня в 04:08 по киевскому времени.