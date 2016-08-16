Рио-2016. Кваша стал участником финала соревнований по прыжкам воду

Украинец Илья Кваша стал участником финала соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.

В полуфинале 28-летний уроженец Николаева занял восьмое место, набрав Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяв шести своих попытках 430,05 очка.

Отметим, что вчера во время квалификации Кваша занял 15-е место, набрав 398,20 очка.

Финал в прыжках в воду, где примут участие 12 спортсменов, начнется сегодня, в 00:00 по киевскому времени.