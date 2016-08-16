Рио-2016. Кваша стал участником финала соревнований по прыжкам воду
18:23, 16 августа 2016Рио-2016
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Украинский спортсмен улучшил свой результат по сравнению с квалификацией.
Reuters
Украинец Илья Кваша стал участником финала соревнований по прыжкам в воду с трехметрового трамплина.
В полуфинале 28-летний уроженец Николаева занял восьмое место, набрав Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяв шести своих попытках 430,05 очка.
Отметим, что вчера во время квалификации Кваша занял 15-е место, набрав 398,20 очка.
Финал в прыжках в воду, где примут участие 12 спортсменов, начнется сегодня, в 00:00 по киевскому времени.
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