Рио-2016. Килипко не прошла квалификацию по прыжкам с шестом
18:13, 16 августа 2016Рио-2016
639
Украинская легкоатлетка завершила соревнования на 14-м месте.
Reuters
Украинская легкоатлетка Марина Килипко не смогла пройти в финал олимпийских соревнований по прыжкам с шестом.
Килипко в своей четвертой попытке смогла преодолеть планку в 4,55 м. Перед пятой попыткой она установила планку на 4,6 м, но не смогла покорить эту высоту.
Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяПять спортсменов вошли в состав 12 участников финала, также преодолев максимальную высоту в 4,55 метра. Они обошли украинку по дополнительным показателям.
Персональный рекорд 20-летней харьковчанки - 4,56 м. Это достижение она установила в нынешнем году на соревнованиях в Будапеште.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter