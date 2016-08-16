Рио-2016. Килипко не прошла квалификацию по прыжкам с шестом

Украинская легкоатлетка Марина Килипко не смогла пройти в финал олимпийских соревнований по прыжкам с шестом.

Килипко в своей четвертой попытке смогла преодолеть планку в 4,55 м. Перед пятой попыткой она установила планку на 4,6 м, но не смогла покорить эту высоту.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяПять спортсменов вошли в состав 12 участников финала, также преодолев максимальную высоту в 4,55 метра. Они обошли украинку по дополнительным показателям.

Персональный рекорд 20-летней харьковчанки - 4,56 м. Это достижение она установила в нынешнем году на соревнованиях в Будапеште.