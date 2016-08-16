Рио-2016. Никто из украинок не смог попасть в полуфинал стометровки с препятствиями

Украинские легкоатлетки Анна Плотицина, Оксана Шкурат и Елена Яновская не смогли квалифицироваться в полуфинал олимпийских соревнований по бегу на 100 метров с препятствиями.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяВ квалификации Плотицина финишировала седьмой в своем забеге, пройдя дистанцию за 13,12 секунды. Результат Шкурат - седьмое место в забеге и 13,22 секунды. Яновская преодолела стометровку за 13,32 секунды и также пришла к финишу седьмой.

В общем рейтинге они заняли, соответственно, 34-е, 35-е и 41-е место среди 46 стартовавших участниц.

Как сообщал УНИАН, ранее украинка Мария Шаталова не смогла квалифицироваться в финал соревнований по бегу с препятствиями на 3000 метров.