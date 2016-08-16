Счастье болельщиков: как фанаты со всего мира проводят время на трибунах в Рио (фото)
17:55, 16 августа 2016Рио-2016
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Поддержать своих спортсменов во время выступлений на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро приехали немало болельщиков со всего мира.
REUTERS
И если девушки на трибунах старались выглядеть красиво, то мужчины сделали акцент на шуточные костюмы: здесь есть и покемоны, и герои комиксов, и Санта Клаусы. Особенно активными в этом плане оказались болельщики регби.
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Также многие болельщики выбирали атрибутику в национальном стиле - от просто разрисованного в цвета своей сборной лица до полноценных национальных костюмов.
Как ранее рассказывал наш Кирилл в своем блоге из Рио, в Олимпийской деревне в Рио-де-Жанейро, к сожалению, нет ни фанатов из Украины, ни представителей многочисленной украинской диаспоры в Бразилии.
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