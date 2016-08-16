Рио-2016. Тимченко не смог выйти в 1/8 финала турнира по греко-римской борьбе

Украинец Дмитрий Тимченко не смог преодолеть квалификацию олимпийского турнира по греко-римской борьбе для спортсменов весовой категории до 98 кг.

В своей первой схватке харьковчанин уступил венгру Балажу Киссу. Счет поединка - 0:3.

Как сообщал УНИАН, вчера Жан Беленюк дошел до финала турнира по греко-римской борьбе, где при неоднозначном судействе уступил россиянину Давиту Чакветадзе.