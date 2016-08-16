Рио-2016. Украинкий дуэт байдарочниц занял четвертое место в финале гребли

Украинки Анастасия Тодорова и Инна Грищун заняли четвертое место в финале А олимпийских соревнований по гребле на байдарках.

Дистанцию в 500 метров они прошли за 1:45.868 минуты. После 500 метров украинки шли шестыми, но ближе к финишу прибавили в скорости и обогнали два экипажа. До третьего бронзового места им не хватило 0,661 секунды.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяЗолотую медаль со временем в 1:43.687 взяли спортсменки из Венгрии Габриэлла Сабо и Данута Козак. Серебро у представительниц Германии, бронза - у девушек из Польши.

Напомним, на стадии полуфинала украинский дуэт байдарочниц стал четвертым среди всех участников соревнований. Они показали время 1:43.363.

В квалификации они прошли 500 метров за 1:43.967 и финишировали пятыми.

Как сообщал УНИАН, ранее украинец Павел Алтухов занял пятое место в финале соревнований по гребле на каноэ.