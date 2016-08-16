Рио-2016. Украинец Алтухов занял пятое место в финале по гребле на каноэ

Украинец Павел Алтухов занял пятое место в финале А олимпийских соревнований по гребле на каноэ в Рио-де-Жанейро.

Алтухов смог преодолеть дистанцию в 1000 метров за 4:01.587. На дистанции в 250 метров он шел четвертым, по итогам 500 метров упустил одну позицию, после чего и не смог вырваться в лидеры.

Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяЗолотым призером Олимпиады-2016 в этой дисциплине стал немец Себастьян Брендел, который пришел к финишу за 3:56.926. Серебро выиграл бразилец Исакияс Кейрос, а бронзу - экс-представитель Украины, а ныне молдаванин Сергей Тарновский.

Отметим, что в полуфинале 20-летний украинец финишировав третьим среди всех участников заплывов. Его время - 3:58.574.

В квалификации он показал время 4:19.361 и занял итоговое 12-е место.