Радость и слезы: эмоции украинских олимпийцев в Рио (фоторепортаж)

Для украинских спортсменов все складывается не так хорошо, как хотелось бы - всего четыре медали в копилке и до сих пор ни одной золотой. Где-то помешали нервы, где-то не повезло, где-то не дотянули, где-то судьи помешали, но пока печальный итог - четыре досадных серебряных медали и несколько не менее горьких четвертых-пятых мест.

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Поэтому эмоции украинских спортсменов на Олимпиаде в Рио разные - одни рады любой медали, других и "серебро" не радует, кто-то разочарован местом в шаге от олимпийского пьедестала, а некоторые просто радуются своим результатам на пределе возможностей - для них и это является большим успехом.

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