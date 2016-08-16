Украина в Рио: календарь 11-го дня Олимпиады-2016

Последние неудачи украинских спортсменов на Олимпиаде вынуждают разувериться в их способностях выиграть, по крайней мере, одну золотую медаль в Рио-де-Жанейро. Однако пока на Играх не выступил последний украинский спортсмен, есть смысл надеяться на то, что Украина сможет добиться желаемого и значительно подняться в медальном зачете.

Поэтому сегодня мы вновь рассчитываем на успех. Тем более, в составе желто-синей команды снова выступят как фавориты на медаль, так и неожиданные финалисты, которые также будут бороться за свое место в истории.

Среди фаворитов речь идет об Богдане Бондаренко, который в ночь со вторника на среду попробует завоевать золото в прыжках в высоту. Украинский легкоатлет вместе с катарцем Баршимом Муртазом считается главным претендентом на медаль высшей пробы.

Также в свой новый поход за медалью отправится гимнаст Олег Верняев. Сегодня серебрянный призер Игр-2016 примет участие в двух финалах - в упражнениях на брусьях и на перекладине.

Среди возможных неожиданных медалистов следует отметить наших гребцов - каноиста-одиночку Павла Алтухова, а также дуэт байдарочниц Анастасию Тодорову и Инну Грищун. Они могут принести Украине медаль уже в самом начале олимпийского дня.

Гребля, мужчины

Каноэ-одиночка, 1000 м, финал;

Участник: Павел Алтухов;

Начало: 15:00.

Гребля, женщины

Байдарка-двойка, 500 м, финал;

Участницы: Анастасия Тодорова, Инна Грищун;

Начало: 15:23.

Прыжки в воду, мужчины

Трамплин, 3 м, полуфинал, финал;

Участник: Илья Кваша;

Начало: 16:00.

Греко-римская борьба, мужчины

Вес: до 98 кг;

Участник: Дмитрий Тимченко;

Начало 1/16 финала: 16:08.

Синхронное плавание, женщины

Произвольная программа, дуэт, финал;

Участницы: Анна Волошина, Лолита Ананасова;

Начало: 20:00.

Спортивная гимнастика, мужчины

Упражнение на брусьях, финал;

Участник: Олег Верняев;

Начало: 20:00;

Спортивная гимнастика, мужчины

Упражнение на перекладине, финал;

Участник: Олег Верняев;

Начало: 21:34

Легкая атлетика, мужчины

Прыжки в высоту, финал;

Участники: Богдан Бондаренко, Андрей Проценко;

Начало: 02:30.

Немедальные соревнования:

Легкая атлетика, женщины

Прыжки с шестом, квалификация;

Участница: Марина Килипко;

Начало: 15:45.

Конный спорт, мужчины

Конкур, индивидуальные и командные соренования;

Участники: Кассио Риветти, Ульрих Кирхофф, Рене Теббель, Ференц Шентермаи;

Начало: 16:00.

Бокс, женщины

Вес: 48-51 кг; Четвертьфинал;

Участница: Татьяна Коб.

Начало: 17:00.

Легкая атлетика, женщины

Бег 100 м с препятствиями, квалификация

Участницы: Анна Плотицина, Оксана Шкурат, Елена Яновская;

Начало: 17:05.

Легкая атлетика, мужчины

Бег, 200 м, квалификация

Участники: Сергей Смелик, Игорь Бодров;

Начало: 17:50.

Парусный спорт, мужчины

Вид программы: 470, гонки №8, №9, №10;

Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;

Начало гонки №8: 19:05.

Тяжелая атлетика, мужчины

Вес: от 150 кг, группа В;

Участник: Игорь Шимечко;

Начало: 19:30.

Легкая атлетика, женщины

Метание копья, квалификация

Участницы: Анна Гацько-Федусова, Екатерина Дерун

Начало: 02:35.

Легкая атлетика, женщины

Прыжки в длину, квалификация;

Участницы: Марина Бех, Анна Корнута;

Начало: 03:05.

Легкая атлетика, женщины

Бег, 200 м, полуфинал

Участница: Наталья Погребняк

Начало: 04:00.