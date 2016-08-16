Украина в Рио: календарь 11-го дня Олимпиады-2016
Сегодня на Олимпиаде за медали будут бороться легкоатлет Богдан Бондаренко, гимнаст Олег Верняев, а также украинские гребцы.
Последние неудачи украинских спортсменов на Олимпиаде вынуждают разувериться в их способностях выиграть, по крайней мере, одну золотую медаль в Рио-де-Жанейро. Однако пока на Играх не выступил последний украинский спортсмен, есть смысл надеяться на то, что Украина сможет добиться желаемого и значительно подняться в медальном зачете.
Поэтому сегодня мы вновь рассчитываем на успех. Тем более, в составе желто-синей команды снова выступят как фавориты на медаль, так и неожиданные финалисты, которые также будут бороться за свое место в истории.
Среди фаворитов речь идет об Богдане Бондаренко, который в ночь со вторника на среду попробует завоевать золото в прыжках в высоту. Украинский легкоатлет вместе с катарцем Баршимом Муртазом считается главным претендентом на медаль высшей пробы.
Также в свой новый поход за медалью отправится гимнаст Олег Верняев. Сегодня серебрянный призер Игр-2016 примет участие в двух финалах - в упражнениях на брусьях и на перекладине.
Среди возможных неожиданных медалистов следует отметить наших гребцов - каноиста-одиночку Павла Алтухова, а также дуэт байдарочниц Анастасию Тодорову и Инну Грищун. Они могут принести Украине медаль уже в самом начале олимпийского дня.
Гребля, мужчины
Каноэ-одиночка, 1000 м, финал;
Участник: Павел Алтухов;
Начало: 15:00.
Гребля, женщины
Байдарка-двойка, 500 м, финал;
Участницы: Анастасия Тодорова, Инна Грищун;
Начало: 15:23.
Прыжки в воду, мужчины
Трамплин, 3 м, полуфинал, финал;
Участник: Илья Кваша;
Начало: 16:00.
Греко-римская борьба, мужчины
Вес: до 98 кг;
Участник: Дмитрий Тимченко;
Начало 1/16 финала: 16:08.
Синхронное плавание, женщины
Произвольная программа, дуэт, финал;
Участницы: Анна Волошина, Лолита Ананасова;
Начало: 20:00.
Спортивная гимнастика, мужчины
Упражнение на брусьях, финал;
Участник: Олег Верняев;
Начало: 20:00;
Спортивная гимнастика, мужчины
Упражнение на перекладине, финал;
Участник: Олег Верняев;
Начало: 21:34
Легкая атлетика, мужчины
Прыжки в высоту, финал;
Участники: Богдан Бондаренко, Андрей Проценко;
Начало: 02:30.
Немедальные соревнования:
Легкая атлетика, женщины
Прыжки с шестом, квалификация;
Участница: Марина Килипко;
Начало: 15:45.
Конный спорт, мужчины
Конкур, индивидуальные и командные соренования;
Участники: Кассио Риветти, Ульрих Кирхофф, Рене Теббель, Ференц Шентермаи;
Начало: 16:00.
Бокс, женщины
Вес: 48-51 кг; Четвертьфинал;
Участница: Татьяна Коб.
Начало: 17:00.
Легкая атлетика, женщины
Бег 100 м с препятствиями, квалификация
Участницы: Анна Плотицина, Оксана Шкурат, Елена Яновская;
Начало: 17:05.
Легкая атлетика, мужчины
Бег, 200 м, квалификация
Участники: Сергей Смелик, Игорь Бодров;
Начало: 17:50.
Парусный спорт, мужчины
Вид программы: 470, гонки №8, №9, №10;
Участники: Борис Швец, Павел Мацуев;
Начало гонки №8: 19:05.
Тяжелая атлетика, мужчины
Вес: от 150 кг, группа В;
Участник: Игорь Шимечко;
Начало: 19:30.
Легкая атлетика, женщины
Метание копья, квалификация
Участницы: Анна Гацько-Федусова, Екатерина Дерун
Начало: 02:35.
Легкая атлетика, женщины
Прыжки в длину, квалификация;
Участницы: Марина Бех, Анна Корнута;
Начало: 03:05.
Легкая атлетика, женщины
Бег, 200 м, полуфинал
Участница: Наталья Погребняк
Начало: 04:00.