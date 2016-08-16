Видеоблог Rio2016: знаете ли вы, какой вид спорта самый популярный в Бразилии

На этот раз наш Кирилл решил рассказать своим зрителям о том, какой вид спорта является самым популярным в Бразилии.

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Многие могли подумать, что это футбол. Ведь Бразилия регулярно поставляет миру выдающихся футболистов, бразильская сборная пользуется авторитетом, и кажется, что все дети в стране играют в футбол – на травяных полях, на песке и просто посреди улицы.

Однако на самом деле самый популярный вид спорта в Бразилии - это шахматы.

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Столики для игры в шахматы из мраморного камня с четырьмя стульями расположены в стране повсюду – на остановках общественного транспорта, в парках, во дворах жилых домов и много где еще.

Напомним, в самом сердце Олимпиады в Рио-де-Жанейро находится наш специальный корреспондент Кирилл Стадниченко, который будет доставлять вам самые свежие и интересные новости из Бразилии с помощью видеоблога. Поэтому оставайтесь с нами, чтобы ничего не пропустить.