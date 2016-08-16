Рио-2016. Сборная Украины опустилась на 50-е место в медальном зачете Олимпиады

В Рио-де-Жанейро завершился десятый соревновательный день Олимпийских игр, по итогам которого сборная Украины опустилась на 50-е место в медальном зачете, сообщает официальный сайт.

На счету нашей команды 5 медалей - 4 серебра и 1 бронза, но ни одного золота. Украинцы являются лучшими среди команд, чьи представители не становились олимпийскими чемпионами. В то же время, представители 49 сборных становились победителями Игр в разных дисциплинах.

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Лидером медального зачета по-прежнему является команда США - 26 золотых, 23 серебряные и 26 бронзовых медалей, 75 наград. Намного отстают от американцев команды Великобритании (16-17-8, 41), Китая (15-14-17, 46) и России (11-12-13, 36).

Остальные команды завоевали не более 8 золотых медалей за 10 дней соревнований.