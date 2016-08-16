Рио-2016. Украинка Земляк финишировала седьмой в финальном забеге на 400 метров

В Рио-де-Жанейро завершился финальный забег на дистанции 400 метров, где украинка Ольга Земляк заняла 7 место, сообщает корреспондент УНИАН.

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Земляк финишировала седьмой, преодолев дистанцию за 51,24 секунды.

Олимпийской чемпионкой в этом виде программы стала представительница Багам Шэйн Миллер с результатом 49.44. "Серебро" - у участницы из США Эллисон Феликс (49.51), а "бронзу" получила Шерика Джексон с Ямайки (49.85).