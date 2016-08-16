Рио-2016. Три украинские бегуньи вышли в полуфинал на дистанции 400 метров с барьерами
Первый круг соревнований преодолели Виктория Ткачук, Анна Титимец и Елена Колесниченко.
В Рио-де-Жанейро завершишлись забеги первого круга соревнований на дистанции 400 метров с барьерами, по итогам которого в полуфинал вышли три украинские спортсменки, сообщает корреспондент УНИАН.
В следующий этап вышли Виктория Ткачук, Анна Титимец и Елена Колесниченко.
Читайте такжеУкраинские спортсмены подыграли пропагандистам из РФ, рассказав о "незаслуженной" дисквалификации россиян с Олимпиады
Ткачук пробежала дистанцию за 56,14 секунды, заняв по итогам всех квалификационных забегов 16-е место. Результат Титимец 56,24 сек. позволил занять ей 17-е место, а Колесниченко с результатом 56,61 сек. завоевала последнюю 24-ю путевку в полуфинал.
На этой стадии соревнований будет три забега по 8 участниц.