Рио-2016. Три украинские бегуньи вышли в полуфинал на дистанции 400 метров с барьерами

В Рио-де-Жанейро завершишлись забеги первого круга соревнований на дистанции 400 метров с барьерами, по итогам которого в полуфинал вышли три украинские спортсменки, сообщает корреспондент УНИАН.

В следующий этап вышли Виктория Ткачук, Анна Титимец и Елена Колесниченко.

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Ткачук пробежала дистанцию за 56,14 секунды, заняв по итогам всех квалификационных забегов 16-е место. Результат Титимец 56,24 сек. позволил занять ей 17-е место, а Колесниченко с результатом 56,61 сек. завоевала последнюю 24-ю путевку в полуфинал.

На этой стадии соревнований будет три забега по 8 участниц.