Беленюк: "Пришлось столкнуться с большим лобби России в Международной федерации борьбы"

Украинец Жан Беленюк, ставший серебряным призером Олимпиады-2016 в греко-римской борьбе, считает, что в финальной схватке с россиянином Давитом Чакветадзе его сопернику помогли судьи. Об этом он заявил после завершения поединка, сообщает корреспондент УНИАН.

"При прочих равных судейский фактор сработал в первую очередь. К сожалению, пришлось столкнуться с большим лобби России в Международной федерации борьбы. Например, когда я лидировал в счете, Читайте такжеПриключения УНИАН на Рио-2016 (видеоблог) – часть третьяменя ставили в партер. Это вообще не принято в борьбе. К тому же, я не уклонялся от поединка, не бегал от соперника.

Вел в счете в первом периоде, очень обидно проиграть в такой ситуации. Я не доволен серебряной наградой Олимпиады. Нацеливался только на золото", - заявил Беленюк.

Напомним, в финале олимпийских соревнований по борьбе украинец Жан Беленюк уступил россиянину Давиту Чакветадзе после ряда неоднозначных судейских решений во втором периоде поединка.